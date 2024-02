Stand: 20.02.2024 09:30 Uhr Andreas Brehme is doot

De fröhere Football-Weltmeister Andreas Brehme is doot. He weer in Hamborg op de Welt kamen un is nu mit 63 Johr in München storven. Dat bekunn sien Levenspartnerin de Düütsche Press-Agentur. Toeerst hett de BILD-Zeitung dat vermellt. In’t WM-Finaal 1990 hett Brehme den Ölvenmeter för Düütschland to’t een to Null gegen Argentinien drapen, de den Utslag geven hett. Speelt hett Brehme ünner annern för den FC Bayern München un Inter Mailand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch