Stand: 19.02.2024 09:30 Uhr Demo bi de Steernbrüüch

Bummelig 200 Lüüd sünd opstunns an de Steern-Brüüch in Alt’na op de Straat. De marode Brüüch schall jo nee boot warrn. Vundaag kunn dat losgahn, dat de Bahn Saken ümto afrieten deit. Dorför is de Initiativ Steernbrüüch bang. Se bektittelt, dat de ne’e Brüüch veel to groot warrn schall un Wahnhüüs dorför wegmööt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch