Füer in Willemsborg

Füer-Alarm un veel Qualm geev dat hüüt Nacht in Willemsborg. An‘n Georgswerder Bogen is en 500 Quadratmeter grote Lagerhall mit Autoriepen afbrennt. Ok en Büro-Huus glieks blangenbi hett dat Füer twei maakt. Wiel dat so dull rökert hett, müssen de Anwahners in de Nacht Fensters un Dören tolaten. 80 Hölperslüüd vun de Füerwehr weren ingang. Worüm dat Füer utbroken is, dat is noch nich rut.

