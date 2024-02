Stand: 19.02.2024 09:30 Uhr Streik bi Lufthansa

Bunnswiet sünd 100.000 Passagere bedrapen: Dat Lufthansa Boddenpersonaal will morgen wedder streiken. Hier in Hamborg fallt denn all 46 Lufthansa-Flöög vun un na Frankfurt un München ut. Al vunavend sünd dree Frankfurt-Flegers streken. Achtergrund sünd de Tarifverhanneln. De Warkshop Verdi will ünner annern, dat dat 12,5 Perzent mehr Geld geven deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch