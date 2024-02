Stand: 16.02.2024 09:30 Uhr Waterstoff-Produkschoon is op’n Weg bröcht

Nu steiht dor nix mehr in’n Weg, wat de plaante Waterstoff-Produkschoon in Hamborg-Moorborg angeiht. Denn de hett nu gröön Licht vun’e EU kregen. In twee Johr al schall dor mit de Hölp vun en Elektrolyseur ’n ganzen Barg wat an Waterstoff herstellt warrn. Dat is neemich een Weg, woans man Strom spiekern kann, so dat de vun’e Industrie bruukt warrn kann.

