Stand: 16.02.2024 09:30 Uhr "Fentanyl" is in Hamborg op’n Vörmarsch

In’e Drogen-Szeen in Hamborg is woll dat sünnerlich gefährlich "Fentanyl" op’n Vörmarsch. De Substanz is bet to hunnertmal starker as Heroin un warrt in’e Medizin as Middel gegen Wehdaag insett. Dat dat bi uns in’e Stadt woll mehr warrt, dat is bi en Modell-Projekt bi rutsuert, wo Lüüd, de vun Heroin afhännig sünd, jümehr Heroin nakieken laten kunnen. In Hamborg sünd ölven Perzent vun de Proven positiv ween – man in Berlin sünd dat weniger as een Perzent.

