NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat warrt vundaag nich so schöön. Den ganzen Dag över is dat grau un ut‘e dicken Wulken kummt meist ok ümmer wat rut – bet hüüt Avend, denn dor blifft dat denn ok mal ne länger Tiet lang dröög. Bi de Temperaturen kaamt wi vundaag nich över fief Graad henweg. Un dat warrt ok noch ne Tiet lang duern, bet wi dor denn hen sünd, denn opstunns sünd dat noch een Graad in Billsteed (Kl. 9:30). Morgen geiht dat anfangs ok eerstmal so wieder, bet namiddags denn villicht ok mal so’n beten wat de Sünn rut kummt bi Temperaturen vun bet to teihn Graad.

