Hamborgers föhlt sik seker

In Hamborg föhlt sik de mehrsten Minschen op Straten, Plätzen, in Bussen un Bahnen seker. Dat is bi en repräsentativ Ümfraag för den NDR vun Infratest-Dimap rutsuert. Dorbi hebbt se de Lüüd utdrücklich dorna fraagt, wo seker se sik in‘n Alldag föhlen doot. Wat dat, wat se föhlt ok mit de Realität tosamenpasst, dat warrt vundaag künnig maakt. De Polizei Hamborg stellt denn de aktuellen Tallen vun de Straafdaten vör.

