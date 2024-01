Stand: 15.01.2024 09:30 Uhr Brand in Ossenwarder

In Ossenwarder is in de Nacht en Ferienhuus afbrennt. Wat de Füerwehr seggt, sünd se gegen halvig een in de Nacht in den Overwerder Bogen ropen worrn. As se dor ankamen sünd, stünn dat söss mal söss Meter grote Stelzenhuus al vull in Flammen. Na goot twee Stünnen harr de Füerwehr den Brand löscht. To Schaden kamen is nüms.

