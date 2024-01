Stand: 13.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Dat drütte Mal insolvent

Galeria Karstadt Kaufhof hett Dingsdag düsse Week dat drütte Mal binnen vun wenige Johrn Insolvenz anmellt. Dorachter stickt de Scheeflaag wat dat Geld angeiht bi den Mudderkonzern Signa. Dordör fallt de Investitschonen, de se plaant harrn, in Höög vun 200 Millionen Euro weg. In de dree Hamborger Koophüüs schüllt de Karstadt-Geschäften aver wiederlopen so as betto. Dat sünd de Filialen in’e Mönckebargstraat, in dat Alstertal-Inkoopszentrum un in’e Osterstraat. Galeria Karstadt Kaufhof is mit üm un bi 15.000 Lüüd, de dor arbeiten doot un 92 Filialen de letzte Worenhuuskeed in Düütschland.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch