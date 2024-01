Stand: 03.01.2024 09:30 Uhr To wenig Personal in Bezirksämter

In de Hamborger Bezirksämter fehlt mehr un mehr Fachlüüd. Liggen deit dat ok doran, dat opstünns en Barg Anstellten in Rohstand geiht. Un denn wesselt ok velen hen na Senatsbehöörden un Gemeenden in’t Ümland – faken betahlt de beter. In’t Bezirksamt Altno sünd to Tiet mehr as en Dutz Steden nich besett. Hoochnödig söökt de Ämter opstünns Ingeneuren, Dokters un Sozjalarbeiders.

