Stand: 02.01.2024 00:00 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Ne’et Johr un olet Wedder. Ok vundaag gifft dat wedder vele Wulken, jümmer wedder mal wat Natts vun baven un bet to acht Graad bi dullen Wind ut Süüdoost bet Süüd. Un ok för morgen mööt wi uns an gor nix anners wennen. Blots, dat de Temperaturen dat denn sogor op bet to teihn Graad schafft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch