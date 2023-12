Stand: 28.12.2023 09:30 Uhr Goot Tüügnis för FC St. Pauli

En anner Football is mööglich. För düssen Kurs hett de FC St. Pauli en goot Tüügnis kregen. De internatschonale Vereen "Gemeenwoll Ökonomie-Bewegen" gifft dat den Club nu swatt op witt. He is soziaal verantwoortlich aktiv. Dat de FC St. Pauli vele Punkten kriggt, liggt to't Bispeel doran, dat he mehr Fruuns- as Mannslüüd in'n Opsichtsraat hett, dat he Wust in bio oder vegan anbeden deit un bewusst op Anbeders vun Spoortwedden as Geldgever keen Weert nich leggt.

