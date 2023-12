Stand: 28.12.2023 09:30 Uhr Auto in Alster

Parkplatz Butenalster. De Füerwehr hett vunmorgen en Wagen ut de Butenalster ruthaalt. Vun'n Fohrer hebbt se eerstmal nix sehn. Later hett de Polizei em klöternatt in sien Wahnung funnen. Woso he na de Alster rinfohrt is un wat dor noch mehr Lüüd mit em ünnerwegens weern, is noch nich rut. Dat weet blots de Fohrer un de höllt sien Mund, seggt en Beamten ut dat Polizei-Lagezentrum. De Stadtreinigen hett dat Trümmerfeld in de Höögde vun de Ole Rabenstaat oprüümt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch