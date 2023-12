Stand: 27.12.2023 09:30 Uhr Reddenslüüd maakt sik praat för Silvester

De Polizei Hamborg maakt sik Sorgen. Se reekt mit Krawallen an'n Ooltjohrsavend. Wieldes de mehrsten Minschen ganz in Roh fiert, reekt de Polizeiwarkschop mit Gewalt in de Steernschanz, Steilshoop un Osdörp. Dorüm is de Polizei aktiv worrn un hett al vör Wiehnachten Krawallmakers, de se al kennt ansnackt un wohrschaut. Un denn hebbt se för den Insatz an Silvester ok noch Sanitäters un Füerwehrlüüd extra bibröcht, wat se do doon hebbt, wenn't keddelig warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch