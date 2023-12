Stand: 18.12.2023 09:30 Uhr Ümweg för Frachtscheep

Vele Frachtscheep föhrt siet Freedag nich mehr dör den Suezkanal. Dat hebbt mehre Redereen so fastleggt, wo ok Hapag-Lloyd ut Hamborg mit tohören deit. Grund sünd de Attacken vun Huthi-Rebellen op Hannelsscheep in dat Rode Meer. Dormit drüppt dat een vun’e wichtigsten Hannelsrouten op’e ganzen Welt. Wieldat in’n Panamakanal nich noog Water is, blifft nu blots noch de Fohrt üm de Süüdspitz vun Afrika as mööglichen Weg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch