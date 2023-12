Stand: 14.12.2023 09:30 Uhr Hamborg warrt digital

In Hamborg geiht dat mit dat Digitaliseren flinker vöran as in den Rest vun Düütschland. Siet en half Johr köönt de Hamborgers in de Stadt ümtrecken un dat online mellen. Tokamen Johr sall dat denn ok för Familien un dat överregionale Ümtrecken gahn. Ok bi't Stannsamt kann een bald en Termin online maken. Plaant is ok, dat een in Tokunft Geburten und Doodsfäll digital mellen kann.

