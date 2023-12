Stand: 08.12.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

För de Sneemanns weer de Nachtfrost noch’n Segen, man nu fangt dat an to dauen. Noch sünd wi stedenwies bi üm un bi null Graad, dat geiht vundaag aver noch’n beten wat na de Plusgraden hen över so in Richt na een bet twee Graad. Namiddags kriegt wie denn noch’n beten wat an Snee oder ok Sneeregen. Un morgen sünd dat denn al üm un bi fief Graad un Sünndag denn al acht Graad. Un dat allens mit veel Wulken un af un to ok Regen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch