Stand: 04.12.2023 00:00 Uhr Verdi lett wedder streiken

To'n Start in de Week gifft dat ok vundaag wedder Warnstreiks in'n öffentlichen Deenst in Hamborg. Dorto opropen hett de Gewarkschop Verdi de Lüüd, de an de Hoochscholen un Scholen arbeiden doot, un bi de Füerwehr, de Börgerschop un de Jobcenters. An'n Vörmiddag schall dat en Demo geven – vun‘t Gewarkschopshuus an'n Bessenbinnerhoff dör de Binnenstadt.

