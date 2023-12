Stand: 04.12.2023 00:00 Uhr Neumeier siene vörletzte Premieer

Applaus un Bravos geev dat güstern Avend in de Hamborgsche Staatsoper. Dor weer de Düütschland-Premieer för den Romanklassiker "Jane Eyre", un twoors vun de brietsche Choreografin Cathy Marston. Dat weer de vörletzte Premieer ünner de Intendanz vun John Neumeier, de sik ja in'n Sommer na 51 Johr as Ballett-Chef in Hamborg verafscheden will. Mehr to de Premieer in't Kulturjournal, hüüt Avend vunaf Klock söven op NDR 90,3.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.12.2023 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch