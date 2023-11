Stand: 27.11.2023 09:30 Uhr Alsterswümmhall maakt wedder op

Drei Johren lang hefft se boot – nu is de Alsterswümmhall wedder apen. Dat Sanieren hett goot achtig Millionen Euro köst, heet dat vun't Bäderland. In de ne'e Alsterswümmhall gifft dat fief Beckens. De Waterflach is üm un bi veer mal so groot as de vun en normalt Bad.

