Düsse Week: Radfohrer doot na Unfall bi’t Afbögen

Al wedder is in Hamborg en Radfohrer bi en Unfall, wo een afbögen wull, üm’t Leven kamen. Maandag düsse Week is denn vördag kamen: En Reisbus, de em överfohrt harr, harr an de Unfallsteed egens gor nich afbögen dröfft. Denn dor wiest in St. Georg an de Kurt-Schumacher-Allee extra en Schild op hen. Is noch gor nich lang her, dat is eerst in’n Augustmaand ween, wo en föffteihn Johr ole Jung an de Osdörper Landstraat to Dode kamen is, as em en Lastwagen faatkregen harr. Ok hier harr de Lastwagenfohrer nich afbögen dröfft.

