Bahnstreek Hamborg-Hannover

24.11.2023

Bi de Bahn gifft dat Maleschen op de Streek Hamborg-Hannover. Bi Celle is güstern en Funkmast daalfullen un hett de Baverleitung twei maakt. Intercities un ICEs mööt ümleit warrn un sünd nu en halve Stunn länger ünnerwegens. Ok Regioaaltöög warrt wohl noch bet hüüt Middag later ween.

