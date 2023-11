Stand: 02.11.2023 10:15 Uhr Maleschen bi de Füerwehr

Wat is scheeflopen bi weck Baaslüüd vun de Hamborger Füerwehr? Siet Manden sünd twee vun ehr krankschreven. Munkelt warrt, dat se vun de Binnenbehöörd mobbt worden sünd. Stimmt nich, sä Binnensenater Andy Grote vun de SPD güstern vör den Binnenutschuß vun de Börgerschopp. Woso sik Füerwehrbaas Christian Schwarz un sein Viz krankmelldt hebbt, is man nich klor worden. De Utschuß will sik wiederhen mit den Fall befaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch