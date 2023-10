Stand: 28.10.2023 00:00 Uhr Düsse Week: Pro-Palästina-Demo in Hamborg

1.500 Schandarms weern Middeweken an’n Avend in’n St. Georg in’n Insatz: Dat güng üm de eerste Pro-Palästina-Demo in Hamborg, de siet den Angreep op Israel hier tolaten weer. Mehrstendeels is allens ahn Maleschen aflopen. Man de Polizei hett de Demo liekers gau oplööst, as Anti-Israel-Parolen ropen worrn sünd. Anmellt harr de Demo de Raat vun de islaamschen Gemeenden in Hamborg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch