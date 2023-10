Stand: 27.10.2023 09:30 Uhr Mehrweertstüer in Restaurants

Wokeen in’t Restaurant eten geiht, de schall vun Januar af an wedder 19 Perzent Mehrweertstüer betahlen, so as egens begäng. Dorgegen gaht de Krögers in Hamborg nu gegenan. „Söven schall blieven!“ – Dat is op jümehr Plakaten in de Steernschanz to lesen. In de Corona-Pandemie weer de Mehrweertstüersatz ja dalsett worrn. Man de Branch‘ hett jümmers noch böös Last mit hoge Kösten. Se sünd bang, dat de Gäst wegblievt, wenn de Priesen noch wieder na baven klattert.

