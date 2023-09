Stand: 28.09.2023 09:30 Uhr Maleschen mit de IT bi VW

Nu löppt dat bilütten wedder an bi Volkswagen – vun güstern Middag af an geev dat Maleschen mit de Reekners bi dat Ünnernehmen. En Reeg Produkschoonssteden stunn still. So as VW dat seggt, schall dat Nettwark middewiel wedder stabil arbeiden. Nu köönt se de globale Produkschoon wedder hoochfohren. Woans dat to de Maleschen mit de IT kamen is, dat weet se noch nich.

