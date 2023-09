Bunnsregeern för klimaneutrale Flegers

För en klimaneutralen Floogverkehr, dor schall dat Geld vun'n Staat geven. Dat hett de FDP-Verkehrsminister Volker Wissing in Hamborg künnig maakt - op de Natschonale Luftfohrtkonferenz. Nipp un nau seggt hett he aver nix - blots, dat de Bunnsregeern dat Forschen för klimaneutrale Flegers ünnerstütten will. Dor achter steken deit, dat de Luftfohrt in Europa in 27 Johr klimaneutral ween will.

