Riesen-Pott schippert na Hamborg

Se is 400 Meter lang, un dor gaht bet an de 24.000 Containers rop - de Berlin Express kummt vundaag na Hamborg. Se is mang de Containerscheep dat gröttste ut Düütschland. Boot worrn is dat Schipp in Süüdkorea, un ünnerwegens is dat för de Reederee Hapag-Lloyd.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch