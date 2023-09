Stand: 25.09.2023 09:30 Uhr NASA ünnersöcht Steen

Wo is uns Sünnensystem enstahn? – Fachlüüd vun de NASA hööpt, dat se dorto wiedere Informaschonen kriegen doot. De wüllt se in Proven vun Steen finnen, de an’n Avend in en Kapsel in’n US-Bunnsstaat Utah landt sünd. Dat hannelt sik dorbi üm 250 Gramm Geröll vun en Asteroiden.

