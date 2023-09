Stand: 15.09.2023 09:30 Uhr Keen Verdeelakschonen an’n Hauptbahnhoff mehr?

En warme Mahltiet, wat antotrecken un Saken för de Hygiene – all dat warrt jümmers wedder vun Verenen un Initiativen an’n Hamborger Hauptbahnhoff an Lüüd verdeelt, de dat bruken doot. Dat will de Bezirk Mitt nu aver verbeden. Grund is de vele Müll, de na so welk Akschonen op dat Flach dor denn ümmer nablieven deit. Anbotten vun’e Stadt, wo Lüüd ahn Dack över’n Kopp denn ok mediziensch bi versoorgt warrrt, de warrt weniger annahmen. De Vereen „Hamburger Gabenzaun“ is an’n Hauptbahnhoff in’e Twüschentiet nich mehr in Gang un treckt bald na en anner Steed hen.

