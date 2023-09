Stand: 12.09.2023 09:30 Uhr Magath as Bunnstrainer?

Wokeen warrt Hansi Flick nafolgen as Footballbunnstrainer? Nu hett sik de HSV-Legend Felix Magath dorför in’t Speel bröcht. He hett exklusiv to NDR 90,3 seggt, dat he sik dat totruen un ok maken wörr. He meent, Düütschland schall bi de Football-EM in’t tokamen Johr wedder schönen Football spelen un Erfolg hebben. En Anfraag vun’n DFB hett Magath noch nich kregen.

