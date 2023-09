Stand: 11.09.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik Sünn un Wulken af. Dat blifft dorbi tomehrst dröög – mit bet to eenundörtig Graad. Vun morgen af an warrt dat man anners: Eerstmal schall dat wedder mehr regen un denn warrt dat ok köler: blots noch bet to fiefuntwintig Graad.

