Stand: 09.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Minschen mit Migratschoonsachtergrund

De Andeel an Hamborgerinnen un Hamborgers mit en Migratschoonsachtergrund is verleden Johr licht na baven gahn. Opstünns liggt de bi 39,3 Perzent. As dat Statistikamt Noord an’n Maandag düsse Week mitdeel, sünd dat meist twee Perzentpunkten mehr as in’t Johr tovör. De mehrsten Minschen mit Migratschoonsachtergrund in Hamborg hebbt jümehr Wuddeln in de Törkei, in Polen un in Afghanistan. Sünnerlich velen vun jüm sünd in’n Stadtdeel Billbrook tohuus – dor hebbt meist 88 Perzent vun de Minschen en Migratschoonsachtergrund – dorna kümmt de Veddel un denn Billwarder.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch