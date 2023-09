Stand: 06.09.2023 09:30 Uhr Wintershall Dea mutt woll Jobs afboon

Bi't Öl- un Gasünnernehmen Wintershall Dea schüllt in Hamborg woll veele Steden wegfallen. In de Zentraal in de Haven-City güng dat üm mehr as dreihunnert vun fiefhunnert Jobs – dat seggt de Warkschop IG Bergbau, Chemie, Energie. Wintershall Dea is graad dorbi vun'n Hannel mit Russland wegtokamen un will Geld sparen.

