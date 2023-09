Stand: 01.09.2023 09:30 Uhr Maleschen bi de S-Bahn

In Hamborg blifft de S-Bahnhoff Diebsteich noch meist een Johr länger sparrt as plaant. De Düütsche Bahn warrt nich rechttietig trecht mit dat Boen. De Fohrgäst mööt sik al vun Mitt Oktober af an op mehr Maleschen instellen. Denn schall an de Gleisen boot warrn, un twüschen Altno un Stellingen fohrt keen S-Bahnen.

