Stand: 31.08.2023 09:30 Uhr Flüchtlingsquarteer maakt dicht

Dat Flüchtlingsquarteer in de Sophienterrass in Harvestehuud maakt tokamen Johr de Dören dicht – ok wenn Hamborg hoochnödig ne’e Flachen söcht, woneem se de Minschen ünnerbringen köönt. Liekers, dat Quarteer, dat Platz för 190 Lüüd hett, mutt dichtmaakt warrn, so steiht dat in en Naverschopsverdrag binnen. In de tokamen 50 Johr dörv dor ok keen sozjale Inrichten mehr intrecken.

