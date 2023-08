Stand: 31.08.2023 09:30 Uhr Ne’e Gröönhüüs för Planten un Blomen

De Tropenschau-Gröönhüüs in Planten un Blomen schüllt wedder op Schick bröcht warrn. Veer Johr lang weern de Hüüs, de ünner Denkmalschuul staht, dicht. Toeerst wüllt se noch en ne’e Drievhuus in den Loki-Schmidt-Goorn in Klein-Flottbek boen, dor schüllt de Planten eerstmal hentrecken. 2029 schall denn allens trecht ween. De Stadt rekent dormit, dat dat 61 Millionen Euro kösten warrt.

