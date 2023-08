Stand: 31.08.2023 09:30 Uhr Cruise Days fangt an

Se rekent mit negen Krüüzfohrers, de to de Cruise Days in den Hamborger Haven fastmaken warrt. Vun’n 8. bet to’n 10. September schall dat en Schippsparaad, en Füerwark un en Programm an Land twüschen Kehrwedder un Fischaukschoonshall geven. Al morgen geiht dat mit Blue Port los, de Lichtinstallatschoon vun Michael Batz. De Utrichters wüllt Energie un Papeer sporen un för weniger Müll sorgen.

