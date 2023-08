Stand: 28.08.2023 09:30 Uhr SPD-Plaans för de Hüer

Dat schall en Paus för de Mieters warrn: So nöömt de SPD dat, wat se vundaag bi en Drapen in Wiesbaden verhannelt. Dat geiht dorüm, dat de Hüer nich mehr so dull anstiegen schall. In Regionen, wo dat nich veel fre'e Hüüs gifft, schall de Hüer in drei Johr nich mehr as süss Perzent na baven gahn. Bet nu sünd dat föffteihn Perzent. Dat is man nich kloor, wat de Koalitschonspartners vun de FDP bi so wat mitmaakt.

