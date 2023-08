Stand: 25.08.2023 09:30 Uhr Striet bi Hagenbeck warrt duller

De Tarif-Striet bi Hagenbecks Tierpark nimmt to un kunn meist noch duller warrn. Schullen de Arbeitslüüd dor streiken, snackt de Böversten nu goors vun en Straafverfohren, wat se in den Fall denn op’n Weg bringen wullen. Dirk Albrecht, de dor as eerste Mann de Geschäften föhren deit, de süht bi en Streik dat Deertenwoll in Gefohr. Man de Warkschop IG BAU wunnert sik un seggt de Deerten kunn een in den Fall dör en Nootdeenst versorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch