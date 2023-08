Stand: 24.08.2023 09:30 Uhr Fukushima Köhlwater

Japan hett anfungen, dat Köhlwater ut de Atomruin Fukushima na't Meer rintolaten. Dat hett de Bedriever Tepco künnig maakt. Dat Köhlwater is twoors filtert, man Fischers un Naverstaten as China maakt sik dor liekers Sorgen üm. De Katastrooph mit Karnsmölten na en Tsunami is nu meist twölf Johr her.

