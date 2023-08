Stand: 24.08.2023 09:30 Uhr Muuskanten in Bahnhööv

Stratenmusik un Bands in de U- un S-Bahnhööv vun de Hamborger Binnenstadt. Ut den Infall warrt nu nix. De Verkehrsbehöörd hett nu en Andrag dorför vun de Bezirksversammeln Midde aflehnt. Se maakt sik dor üm de Sekerheit Sorgen. Sünnerlich an Haltesteden as Lannensbrüchen, Jungfernstieg oder den Hauptbahnhoff sünd masse Fohrgäst ünnerwegens. De Hoochbahn meent, dörch noch mehr Lüüd kunnt ween un dor warrt Fluchtweeg versparrt.

