Stand: 22.08.2023 09:30 Uhr Striet bi Hagenbeck

Hagenbecks Deertenpark steiht dat eerste Mal vör en Streik, bi den dat Enn nich aftosehn is. In en Oorafstimmen hebbt goot 90 Perzent vun de Mitarbeiders, de in de Warkschop sünd, dor ja to seggt. Se wüllt en Huustarif hebben, un desülvigen Grundlagen för de Arbeit för all Lüüd, de dor anstellt sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.08.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch