Stand: 22.08.2023 09:30 Uhr Scheten op Auto in Niendörp

De Hamborger Polizei ünnersöcht, na dat op en parkten Mercedes in Niendörp schaten worrn is. En Footgänger an’n König-Heinrich-Weg harr dat güstern Avend höört un denn sehn, dat twee Mannslüüd wegfohrt sünd. Jümehr Wagen harr en Nummernschild ut de Nedderlannen. De Tüüg reep de Polizei. Kotte Tiet later kunnen de Schandarms dat Auto in’n Broockkampsweg anholen. De beiden Mannslüüd hebbt se fastnahmen. Wat dorachter stickt, dat is noch nich kloor.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch