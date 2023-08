Stand: 19.08.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Verbreken in Hamborg

In Hamborg geiht de Tall an Straafdelikten hooch. In’t eerste Halfjohr hett de Polizei goot 125.000 tellt. Dat hebbt wi bi NDR 90,3 an’n Freedag künnig maakt. Dat eerste Mal sünd dat nu wedder mehr Fäll as vör Corona. De Hamborger Binnenbehöörd weet man ok, dat de Straafdelikten, wo Gewalt mit in’t Speel is, vörher över teihn Johr lang weniger worrn weern. De Polizei versöcht opstünns gegenan to arbeiden: An Ecken, woneem dat sünnerlich keddelig is, so as an’n Hauptbahnhoff, dor sünd nu mehr Schandarms ünnerwegens.

