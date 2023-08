Stand: 17.08.2023 09:30 Uhr Striet in de Koalitschoon vunwegen de Stüern

Plaant weer, dat Ünnernehmen bi de Stüern wat vun de Last nahmen warrt – man doröver hett sik de Ampel-Koalitschoon opstünns in de Klatten. Nu hett sik Bunnskanzler Olaf Scholz inmengeleert. He will bi dat Gesett biblieven. Noch düssen Maand schall dat dör’t Kabinett gahn, see he bi en Drapen mit Ünnernehmers. Familienministersch Lisa Paus vun de Grönen sett en P vör dat Gesett vun FDP-Finanzminister Christian Lindner. Se verlangt mehr Geld för de plaante Kinnergrundsekern.

