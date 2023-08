Stand: 15.08.2023 09:30 Uhr ICE blifft liggen

In Hamborg is güstern Avend wedder en ICE op fre'e Streek liggen bleven. De Tog weer op'n Weg vun Rügen na Frankfurt an'n Main hen, as he opmal in Rodenborgsoort en Schaden harr. De 200 Fohrgäst mussen meist veer Stünnen lang in'n ICE op'n annern Tog luern. Sünndag weer ok al in Rodenborgsoort en ICE liggenbleven. He harr de Böverleiten afreten.

