Stand: 15.08.2023 09:30 Uhr

De Füerwehr Hamborg harr vunmorgen an'n St. Pauli Fischmarkt to doon. Dor hett dat in'n Maschinenruum vun en HADAG-Fähr düchtig Rook geven. Dor is woll en Hölpdiesel hitt lopen. To Schaden kamen is dorbi nüms. Fohrgäst weern noch nich an Boord.

