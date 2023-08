Stand: 14.08.2023 09:30 Uhr Arger üm Graffiti

Malerien an Fassaden vun Hüüs oder ok an Töög. För de CDU Hamborg is dat en Problem, gegen dat de Stadt wat doon sall. Se verlangt, dat een de Graffitti flinker wedder wegmaken deit. Dormit harrn de Sprayers denn keen Erfolgsbeleevnis mehr. Alleen de Hamborger Hoochbahn hett in’t verleden Johr twee Millionen Euro för den Kampf gegen Graffiti utgeven.

